Марта Адамчук з "Жіночого кварталу" поділилася чуттєвим кадром, примірявши традиційну українську вишиванку

Популярна артистка Марта Адамчук відома завдяки своїй участі в"жіночому кварталі". Однак ви раніше могли побачити її в шоу "Голос країни", "Х-фактор" і "Танці з зірками", а останнім часом зірка стала досить популярним фотографом. Марта часто влаштовує фотосесії колегам, дивуючи баченням дівчат і своїм талантом.

Артистка нещодавно відзначила свій день народження, а також вирішила супроводити ще одне звернення чуттєвим фото в шикарній Білій вишиванці з широкими рукавами. Марта торкнулася рукою живота, щоб підкреслити, наскільки вишукано виглядає вишита блуза. Артистка розпустила волосся, на обличчі у неї легкий макіяж - виглядає просто нереально красиво - стильно і по-українськи.

"Краща вишиванка, яка зі мною став 🤍 🤍 🤍 » ,- написала Адамчук.

Фанати також відповіли:

"Крутезна, згодна, але на вас, як на мене, що не одягни-буде неперевершено))😍 ; ФАЙНА!!!❤️❤️❤️ ».

Нещодавно Марта опублікувала фото без одягу. Показуючи тільки спину на тлі неба біля відкритого вікна, Марта виглядала безтурботно і ніжно.

Нагадаємо, що красуня з " жіночого кварталу "повністю позбулася одягу заради ефектного фото:"Мужики штабелями так і падають".

Як повідомляла Politeka, брюнетка з "жіночого кварталу" Адамчук сховала фігуру в об'ємному одязі на відпочинку: несподіваний кадр.

Також Politeka писала, що брюнетка з "жіночого кварталу" в напівпрозорій сукні показала свою гордість.