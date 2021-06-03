Марта Адамчук з "Жіночого кварталу" поділилася чуттєвим кадром, примірявши традиційну українську вишиванку
Популярна артистка Марта Адамчук відома завдяки своїй участі в"жіночому кварталі". Однак ви раніше могли побачити її в шоу "Голос країни", "Х-фактор" і "Танці з зірками", а останнім часом зірка стала досить популярним фотографом. Марта часто влаштовує фотосесії колегам, дивуючи баченням дівчат і своїм талантом.
Артистка нещодавно відзначила свій день народження, а також вирішила супроводити ще одне звернення чуттєвим фото в шикарній Білій вишиванці з широкими рукавами. Марта торкнулася рукою живота, щоб підкреслити, наскільки вишукано виглядає вишита блуза. Артистка розпустила волосся, на обличчі у неї легкий макіяж - виглядає просто нереально красиво - стильно і по-українськи.
"Краща вишиванка, яка зі мною став 🤍 🤍 🤍 » ,- написала Адамчук.
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Фанати також відповіли:
"Крутезна, згодна, але на вас, як на мене, що не одягни-буде неперевершено))😍 ; ФАЙНА!!!❤️❤️❤️ ».
Нещодавно Марта опублікувала фото без одягу. Показуючи тільки спину на тлі неба біля відкритого вікна, Марта виглядала безтурботно і ніжно.
Нагадаємо, що красуня з " жіночого кварталу "повністю позбулася одягу заради ефектного фото:"Мужики штабелями так і падають".
Як повідомляла Politeka, брюнетка з "жіночого кварталу" Адамчук сховала фігуру в об'ємному одязі на відпочинку: несподіваний кадр.
Також Politeka писала, що брюнетка з "жіночого кварталу" в напівпрозорій сукні показала свою гордість.