Марта Адамчук з "жіночого кварталу" здивувала шикарною сукнею у свій день народження

Як повідомляє Politeka.net, Марта Адамчук відома завдяки своїй участі в"жіночому кварталі". Однак ви раніше могли побачити її в шоу" Голос країни"," Х-фактор "і"Танці з зірками".

Незважаючи на щільний графік, дівчина активно веде сторінку в Instagram. Цього разу дівчина написала кілька слів у свій день народження, опублікувавши у своєму акаунті в Instagram фото в білій сукні.

На свіжому чорно-білому фото співачка постала в елегантному образі, одягнувшись в білу сукню в підлогу. Марта підкреслила форми шикарним сукнею білого кольору з довгими рукавами. Волосся укладені в укладку з легкими хвилями.

"У свій День народження хочу побажати всім вам, друзі, бути по-справжньому щасливими. Спасибі, що Ви У мене є!",- написала під фото дівчина, додавши хештег 35 років.

Українці оцінили образ і почали обсипати Марту компліментами, при цьому багато відзначили, що на фото вона схожа на наречену – одну з найяскравіших оперних героїнь.

"З Днем народження! Головне, що хочу побажати це завжди горіти", "Ви схожі на щасливу наречену.🌿🍀👍💚💛👍🌱 ", "Подяка Богу, що ти у нас є!!! ❤️ З Днем народження!! 💐 Хай береже тебе Небо!!!! 🙏. Цьом😊", " БУДЬТЕ ПОСТІЙНО ЩАСЛИВІ І НАТХНЕННІ😌☀️🌈💐💐💐💐🤗🤗ВАШ ШОВКОВИЙ ГОЛОС ДІЗНАЮСЯ З МІЛЬЙОНА. Нехай доля буде прихильно, а світ тільки радує, і ніяк інакше)", - написали фанати.

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