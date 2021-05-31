Марта Адамчук з "Жіночого кварталу" поділилася чуттєвим кадром, позуючи перед вікном

Не секрет, що популярна артистка Марта Адамчук відома завдяки своїй участі в "жіночому кварталі". Однак ви раніше могли побачити її в шоу "Голос країни", "Х-фактор" і "Танці з зірками", а останнім часом зірка стала досить популярним фотографом. Дуже часто Марта влаштовує фотосесії своїм колегам, дивуючи баченням дівчат і своїм талантом.

Артистка добре відзначила свій день народження, а також вирішила супроводити ще одне звернення чуттєвим фото без одягу. Показуючи тільки спину на тлі неба біля відкритого вікна, Марта виглядала безтурботно і ніжно.

"Друзі, спасибі вам за ці дні! Цього року моя улюблена півонія розцвіла як ніколи часто у ваших побажаннях🌸 🌸 🌸», - підмітила Адамчук.

Фанати також відповіли:

"Ви супер! Вітаю вас ❤️🙌 міцного здоров'я!; З наступаючим, дорога!) Нехай все, про що мрієш швидше збудеться !!! 🥰 🙏 🏽 ❤ ️ ; Яка спинка;); ок як подобається🙌; її, гаряче і розкішно❤️; 😍 дуже ніжно); красиво❤; з днем народження❤️; Вау ❤ з днем народження !!! Ой, Мартуся.😍 Яка Грація! 👍❤️ Весь, ..мужики штабелями так і падають, падають .... 😊 ❤ ️ ; А як же сяє душа✨ просто неймовірна 😍" »

Відзначимо, ми також писали, незважаючи на щільний графік, дівчина активно веде сторінку в Instagram. Марта написала кілька слів у свій день народження, опублікувавши у своєму акаунті в Instagram фото в білій сукні.

На свіжому чорно-білому фото співачка постала в елегантному образі, одягнувшись в білу сукню в підлогу. Марта підкреслила форми шикарним сукнею білого кольору з довгими рукавами. Волосся укладені в укладку з легкими хвилями.

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