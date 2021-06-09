Украинская певица и актриса, звезда «Женского квартала» Марта Адамчук удивила поклонников своим видом

Как сообщает Politeka.net, 35-летняя артистка прославилась благодаря успешному выступлению в вокальном шоу "Голос країни". Позже она работала в проекте "Танці з зірками", после которого попала прямиком в «Женский квартал». Сегодня Марта является одной из четырех вокалисток, которые поют и иногда играют в шоу.

Знойная брюнетка регулярно балует своих подписчиков яркими снимками. В этот раз Адамчук решила показать очень натуральный нежный лук. Она позировала для фото с цветами.

«Любимые цветы», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов. Многие поклонники обратили внимание, что Адамчук сильно похудела.

«Марта, открывай цветочный ларек - не прогоришь!», «Огонь», «Ох же этот взгляд, теплый, карий... Любимый))», «Такая худая», «Так похудела, не узнать», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук сфотографировала себя возле зеркала в «невидимом» боди, цвет которого практически полностью совпадал с цветом ее кожи. Волосы артистки были слегка растрепаны, что придавало образу особого шарма и женственности.

Напомним, что брюнетка из "Женского квартала" покорила нежным образом, в Сети оценили: "Великолепно".

Как сообщала Politeka, звезда "Женского квартала" Адамчук заворожила лучезарной улыбкой: "Способна топить ледники".

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