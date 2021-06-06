Українська співачка і актриса, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук показала чуттєве відео танцю з Максимом Єжовим

Як передає Politeka.net, актриса і співачка Марта Адамчук відома завдяки своїй роботі в "Жіночому кварталі". Однак прославилася дівчина ще під час участі у вокальному шоу "Голос країни". Саме там Адамчук показала свій співочий талант у всій красі. Пізніше дівчину запросили співати в проекті "Танці з зірками".

У своєму Instagram Марта часто радує публіку яскравими публікаціями, і цього разу виклала відео чуттєвого танцю з Максимом Єжовим. До слова, хлопець брав участь у "Танцях з зірками", де танцював з відомою телеведучою Лесею Нікітюк.

У ролику, який показала Адамчук, її можна побачити в довгій червоній сукні, яка відмінно лягла по стрункій фігурі. Єжов же в темному вбранні – брюках і сорочці. На відео видно, що пара виконала дивний і чуттєвий танець під пісню самої Марти.

У підписі до публікації співачка нічого не написала, відзначила лише сторінку Максима Єжова. Тим часом подружка Марти Віра Кекелія написала в коментарях: "Улюблена частина". Фанати Адамчук теж почали писати компліменти в коментарях. "Красиво як", "Красиво", "Марта, я в захваті", "Я в шоці", "Дуже красиво", "Вам пора на Танці з зірками", "Дуже гарний танець", - пишуть шанувальники в коментарях до відео.

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