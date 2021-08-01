Певица и юмористка из "Женского квартала" Марта Адамчук заинтриговала атмосферным кадром и чувственным образом
Так, 35-летняя брюнетка из "вокального квартета" до студии "Квартал 95" успела засветиться в таких в шоу, как «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», а также записать саундтреки к фильму Алексея Залевского "Z Joke". Марта не только талантливая актриса и певица - она еще увлекается фотографией, пробуя себя по обе стороны камеры. В этот раз Адамчук выступила в качестве модели, показав свое идеальное утро. На новом снимке, которым девушка поделилась у себя в микроблоге в Инстаграм, она позировала за столиком в кафе, передает Politeka.net.
Звезда была в белом платье с глубоким V-образным вырезом и ажурной отделкой. В руках артистка держала чашечку кофе, а перед ней стояла тарелка с блинами и ягодами. Марта одарила фанатов теплой улыбкой.
"Утречко 🤍", - подписала она кадр.
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Пользователи засыпали певицу комплиментами в комментариях:
"Приятного аппетита 😍😍😍"
"Вы волшебная 👍🔥"
"Красавица! 😍"
"Ваша улыбка 😻💘"
"Хорошего тебе дня, Мартулька"
"Люблю безгранично 😘😘😘💞❤️"
Напомним, красотка из "Женского квартала" устроила чувственную фотосессию в воде.
Как сообщала Politeka, брюнетка из "Женского квартала" сразила не только улыбкой в стильном наряде.
Также Politeka писала, что брюнетка из "Женского квартала" рассказала о своем счастье, показав себя в нежном образе.