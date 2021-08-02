Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "жіночого кварталу", показала запальний танець у синьому бікіні

Популярна артистка і зірка "Жіночого кварталу" встигла відзначитися не тільки в якості зірки гуморного шоу, але і як модель, паралельно з цим, з 19 років, Валера стала брати участь в КВН. Зараз зірка досить часто публікує в мережі різні кадри зі зйомок або відпочинку.

Не так давно Товстолес записала ролик, в якому показала пластичність і почуття ритму під час запального танцю. Позуючи в синьому крихітному бікіні на маленьких зав'язках, зірка плавно рухалася на камеру і встигла показати підтягнуту фігуру з усіх боків.

Як можна помітити, виглядає артистка дуже добре, а в такій формі їй допомагає перебувати стабільне заняття спортом і ціла серія вправ, які зірка намагається робити кожен раз і не пропускати тренування, що також показує в сторі.

Примітно, що Лера приховує інформацію про особисте життя. Однак відомо, що дівчина незаміжня. У січні 2019 року вона відповіла згодою на пропозицію колеги Андрія Лузана вийти за нього заміж, але більше про це нічого невідомо.

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