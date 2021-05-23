Актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес поделилась с фанатами кадрами с отдыха

Как сообщает Politeka.net, длинноногая блондинка и звезда "Женского квартала" Валерия Товстолес уже давно покорила сердца миллионов пользователей – девушка активный пользователь Instagram, где часто радует своих поклонников яркими кадрами насыщенной жизни. Так, в этот раз модель поделилась яркими снимками, на которых показала себя на загородном отдыхе.

На новых снимках Валерия запечатлена на красивой веранде с деревьями у самой воды. Перед камерой она появилась в интересном пляжном наряде – на ней черный купальник интересного фасона и узкие бежевые шортики, а сверху она накинула интересный белый пиджачок. Волосы модели собраны в небрежную прическу, а на ее лице стильные очки и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Товстолес похвасталась своим отдыхом. "Простите, но я снова на отдыхе. А я вам предлагала со мной. Мне кажется, взрослым тоже обязательно ездить в "лагерь". Особая атмосфера, новые знакомства. Люди на отдыхе особенные, расслабленные, счастливые. Особенно, если ты ещё совмещаешь свой отдых с тренировками. Как вам мои сладкие фоточки с довольным лицом?", - написала девушка. А поклонники тут же принялись обсуждать ее новые фото звездной красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях.

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