Актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес поделилась с фанатами кадрами из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, горячая красотка и звезда "Женского квартала" Валерия Товстолес уже давно покорила сердца миллионов мужчин по всей стране. Девушка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими кадрами из своей насыщенной жизни. Так, в этот раз модель поделилась яркими снимками из яркой фотосессии, в которой появилась в удивительном и соблазнительном образе.

Как видно, на новых фото Валерия запечатлена в просторной светлой комнате, она вертится перед камерой. Демонстрируя все свои прелести и спереди, и сзади. Перед камерой красотка появилась в коротеньком темно-зеленом платье с мелким светлым рисунком, этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру актрисы и оголил длинные стройные ножки. Волосы девушки распущены и чуть растрепаны, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Товстолес написала: "Всем привет. Меня зовут Лера. Мне 26 лет. И только сейчас я поняла, что вообще не знаю себя. Я точно знаю, что люблю Бибера и клёво кривляюсь. На этом все. А ещё по моему я очень симпатичная". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото.

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