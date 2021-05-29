Звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес вскружила фанатам голову откровенным фото

26-летняя красотка активно ведет своей Инстаграм-блог, радуя тысячи своих поклонников как моментами из рабочей жизни, так и личной. На новом снимке, которым актриса поделилась в соцсети, Лера продемонстрировала ,что осталось от ее турецкого загара, передает Politeka.net.

Как известно, недавно Товстолес вернулась из Турции, где побывала вместе с коллегами-юмористами. Вечером звезда выступала на фестивале "Весело 2021", а днем успевала насладиться южным солнышком и морем.

На свежем фото Лера позировала в сером мини-платье с рюшами, "изюминкой" которого стала, безусловно, зона декольте. Девушка приспустила дутую курточку, продемонстрировав свой загар. Особенно контрастировала белая полоска на груди по сравнению с более темными шеей и плечами.

"💫🙆✨", - смайликами подписала это фото Товстолес.

А вот ее поклонникам нашлось, что сказать в комментариях, глядя на такое великолепие:

"О богииииии!!!! Красиво очень)"

"Красотка ❤️🔥"

"Вау🔥"

"Киця😍❤️"

"Красивая ты🤗😘😍, Лер😘🤗😃!)"

"Божествнно подобран задний план ✌️"

Ранее мы рассказывали, во время своей поездки в Турцию Товстолес успевала не только работать и загорать, но еще и поддерживать себя в хорошей форме. Девушка любит заниматься йогой и фитнесом. Для нее, которая начинала карьеру в качестве модели, очень важно оставаться стройной и подтянутой.

В своих "сториз" Лера делилась серией упражнений, которые делала на курорте прямо в купальнике.

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