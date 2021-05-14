Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", вспомнила забавные съемки
Как сообщает Politeka.net, Лера делится только самыми удачными кадрами из жизни, публикуя их на своей странице в Инстаграм. На этот раз комедийная актриса вспомнила смешные съемки с Ольгой Сумской и Русланой Писанкой год назад.
Как известно, талантливые актрисы вместе снимались в онлайн-ситкоме "Чатнутые". Украинцы увидили Ольгу Сумскую в роли владелицы ресторана, Руслану Писанку в образе мамы, которая сходит с ума от онлайн-школы и родительских чатов. Валерия Товстолес сыграла жену миллионера Милена.
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"Лена, тебя и так все ненавидят, а когда выйдут после карантина колобками, будут ненавидеть вдвойне", - обратилась шутками Сумская в роли рестораторши к Товстолес.
В ситкоме украинцам показали реалии жизни на карантине в каждой сфере - и учеба онлайн, и как рестораны работают на вынос во время локдауна.
Во время забавных съемок Ольга Сумская сказала: "Соломоновна, отчеты попозже. Ну что вы бездельники, как дела, рассказывайте!"
Сумская в роли владелицы ресторана позволяла себе словесно наказать каждого сотрудника, используя слова погорячее.
Ранее Валерия резко высказалась по поводу шейминга женского тела: "Что это такое?) Если вы комментируете чужую худобу, значит вы шеймите. Заставляете худую девушку есть - это тоже шейминг.
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