Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала, как проводит время на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес стала успешной украинской юмористом благодаря проектам "Квартал 95". Девушка активно ведет социальніе сети, где делится интересными рабочими кадрами, так и из личной жизни.

В этот раз Лера показала фото, на котором позировала в мини-купальнике. Девушка стояла у бассейна, развернувшись спиной, чтобы показать не только длинные и худые ножки, но и подтянутые ягодицы. На других фото красотка уже развернулась лицом к камере. Как можно понять, красотка сейчас отдыхает в дачном отеле.

"Знаю знаю ...

Как вы любите мои фоточки в купальниках

По фоткам даже сложно поверить, что эта территория под Киевом. Полное ощущение курорта

Я даже перезагрузилась, подкачалась и словила классное настроение", - написала Лера Товстолес.

"Ну а че поделаешь, вы же любите мои фотки в купальниках, а ради вас я готова на все", - добавила звезда.

Фанаты поставили почти 500 лайков и написали комментарии:

"Не, ну ты глянь", "Красотка", "Огонь"

Напомним, блондинка из "Женского квартала" Товстолес в узких шортах показала себя на отдыхе

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