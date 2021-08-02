Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала зажигательный танец в синем бикини

Популярная артистка и звезда «Женского квартала» успела отличиться не только в качестве звезды юморного шоу, но и как модель, параллельно с этим, с 19 лет, Валера стала участвовать в КВН. Сейчас звезда довольно часто публикует в сети различные кадры со съемок или отдыха.

Не так давно Товстолес записала ролик, в котором показала пластичность и чувство ритма во время зажигательного танца. Позируя в синем крошечном бикини на маленьких завязках, звезда плавно двигалась на камеру и успела показать подтянутую фигуру со всех сторон.

Как можно заметить, выглядит артистка очень хорошо, а в такой форме ей помогает находиться стабильное занятие спортом и целая серия упражнений, которые звезда старается делать каждый раз и не пропускать тренировки, что также показывает в Стори.

Примечательно, что Лера скрывает информацию о личной жизни. Однако известно, что девушка не замужем. В январе 2019 года она ответила согласием на предложение коллеги Андрея Лузана выйти за него замуж, но больше об этом ничего неизвестно.

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