Певица Наталья Могилевская поддержала олимпийского чемпиона Жана Беленюка, которого атаковали в Киеве из-за цвета кожи

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм-страницу артистки.

Совсем недавно Беленюк вернулся с Олимпийских игр в Токио, на которых завоевал для Украины золотую медаль в греко-римской борьбе в категории до 87 кг. А 13 августа он сообщил, как в Киеве его атаковали неизвестные парни с расистскими взглядами. Ему выкрикивали фразы: «черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «вали в Африку!».

Это происшествие заставило Беленюка, рожденного в Киеве, задаться вопросом о том, считается ли он украинцем для своего государства, и какие в нем существуют «критерии патриотизма».

Наталья Могилевская отреагировала на происшествие довольно резко.

«Ваше счастье, что он не убил вас, а мог», - написала она.

Также она решила продублировать вопросы, котрые возникли у Беленюка после происшествия:

1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!



2. Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?!



3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!

«Жан, ты самый украинский украинец, которого я встречала», - подытожила Могилевская.

Напомним, Беленюк завоевал для Украины золотую медаль на Олимпиаде, подробности.

Как сообщала Politeka, Беленюк отчитал чиновников за результаты Олимпиады для Украины.

Также Politeka писала, что олимпийский чемпион Беленюк рассказал о зазывании на "Танці з зірками" и своем решении.