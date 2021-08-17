Алла Пугачова після довгого конфлікту з Софією Ротару надала їй увагу

Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендарною артисткою української та російської естради. Нещодавно артистка відсвяткувала день народження, їй виповнилося 72 роки. Співачка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Як відомо, в ЗМІ ходять чутки про те, що у Софії Ротару конфлікт з легендарною співачкою Аллою Пугачовою. Вони стали відомі в один і той же час, і між ними виникало протистояння. Артистка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фотографію з відпочинку.

Зірка української естради отримала безліч компліментів під фотографією. Також вона зуміла привернути увагу Алли Пугачової, після багатьох років конфлікту.

Шанувальники завалили артистку приємними словами: "Найкраща! Найкрасивіша! Найталановитіша!", "Яка ви у нас красива! Найкраща", "Софія Михайлівна, ви і краса - нероздільні! 🔥 Люблю вас дуже! ❤️Чудово виглядаєте!"

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