Певица София Ротару всколыхнула публику свежим снимком, на котором позировала в любопытной локации да еще и в национальном украинском наряде
Так, 74-летняя артистка опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном платье-вышиванке, босоножках на плоской подошве и солнцезащитных очках, передает Politeka.net.
София Михайловна сидела на кованой скамье, а позади нее была стена с небольшим муралом - нарисованной сказочной птицей.
"Хорошего всем дня! 🌤❤️", - подписала кадры звезда.
Запрещенный Киркоров выдал ведущему Остапчуку и его жене, что думает об Украине: "Насмеялись"
Дженнифер Лопес с растрепанными волосами показала, как выглядит в реальной жизни: «Сияние изнутри…»
Возлюбленная "Холостяка" Заливако Анна Богдан устроила съемку в крошечном платье из блесток: кадры
Сотни отделений Приватбанка закрываются по всей Украине: в чем причина
55-летний Павлик честно рассказал о ссорах с молодой женой: "Со мной так нельзя..."
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие сравнили Ротару с этой птицей. Как известно, 19 августа певица выступит на российском фестивале "Новая волна" в Сочи. При этом Ротару также является участницей большого концерта ко Дню независимости Украины 24 августа на НСК Олимпийский в Киеве.
"Класс! Это Вы как птица!🔥"
"София Михайловна Вы как всегда на высоте! И Вам тоже хорошего дня! ❤️"
"Живите долго, я вас обожаю, молюсь за вас, дай вам здоровье не болейте❤️"
"Какая же вы красивая!!! Самая лучшая на земле!!!! Самая родная и любимая София Михайловна ❤️"
"Самое милое фото!!!! 🔥"
"Красавица вы наша 🤗 @sofiarotaru.official Хорошо дня вам. Берегите себя"
"Просто великолепно!!!❤️❤️❤️Вы не перестаёте меня восхищать!!!😍"
"Женщина трудяга!"
Ранее сообщалось, Ротару тонко подколола Катю Осадчую, кадры конфуза: "А, тебя еще не было тогда..."
Также, невестка Ротару показала своих взрослых детей, как теперь выглядят внуки артистки: "Образцовая семья"
Politeka рассказывала, родная сестра Софии Ротару, которая выступит в России, вызвала переполох на улице: "Очень похожа"