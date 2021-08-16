Певица София Ротару всколыхнула публику свежим снимком, на котором позировала в любопытной локации да еще и в национальном украинском наряде

Так, 74-летняя артистка опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном платье-вышиванке, босоножках на плоской подошве и солнцезащитных очках, передает Politeka.net.

София Михайловна сидела на кованой скамье, а позади нее была стена с небольшим муралом - нарисованной сказочной птицей.

"Хорошего всем дня! 🌤❤️", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие сравнили Ротару с этой птицей. Как известно, 19 августа певица выступит на российском фестивале "Новая волна" в Сочи. При этом Ротару также является участницей большого концерта ко Дню независимости Украины 24 августа на НСК Олимпийский в Киеве.

"Класс! Это Вы как птица!🔥"

"София Михайловна Вы как всегда на высоте! И Вам тоже хорошего дня! ❤️"



"Живите долго, я вас обожаю, молюсь за вас, дай вам здоровье не болейте❤️"

"Какая же вы красивая!!! Самая лучшая на земле!!!! Самая родная и любимая София Михайловна ❤️"

"Самое милое фото!!!! 🔥"

"Красавица вы наша 🤗 @sofiarotaru.official Хорошо дня вам. Берегите себя"

"Просто великолепно!!!❤️❤️❤️Вы не перестаёте меня восхищать!!!😍"

"Женщина трудяга!"

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