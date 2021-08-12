Певица София Ротару умеет выйти из любого положения с высоко поднятой головой

Так, на одной из фан-страничек 74-летней артистки в Инстаграм ее поклонники вспомнили о забавном эпизоде, произошедшем у Софии Михайловны с ведущей "Світського життя" Катей Осадчей, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В посте показали фрагмент интервью, состоявшегося восемь лет назад после российской "Песни года 2013".

Ротару делилась впечатлениями о том, как данное мероприятие проходило во времена начала ее карьеры, и как сейчас. При этом певица, сама того нежелая, "подколола" Осадчую. Обе женщины рассмеялись и дальше продолжили беседу.

"Тогда все немножко по-другому было... Тогда был Худсовет, все так строго... Во-первых, все снималось в Останкино, если помнишь..., - и тут София Михайловна осеклась. - А, тебя еще не было тогда, когда я вышла первый раз на сцену!"

По словам певицы, тогда все артисты "были очень-очень дружны". У них была традиция душевно отмечать окончание концерта:

"Все из дома приносили кто, что... все готовили кушать. Назначали время после "Песни года", все встречаемся... Как мы отмечали "Песню года"! Я за этим так скучаю!", - делилась тогда Ротару.

В дальнейшем, отметим, поездки Софии Михайловны в Россию на "Песню года", "Огоньки" и т.п. сопровождались скандалами и обвинениями в дружбе со страной-агрессором.

Ранее сообщались, помощник Софии Ротару выдал правду о моложавом виде 74-летней певицы

Также, 74-летняя Ротару закатила гулянку с внучкой и невесткой в свой день рождения

Politeka рассказывала, родная сестра Софии Ротару, которая выступит в России, вызвала переполох на улице