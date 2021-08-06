Любопытное фото с певицей Софией Ротару и ее семьей горячо обсуждают в Сети

Так, на одной из фан-страничек 73-летней звезды опубликовали снимок, на котором собралась близкая родня Софии Михайловны, передает Politeka.net. Судя по воздушным шарикам, скорее всего, это было какое-то семейное торжество.

Певица позировала в голубом платье с пестрым орнаментом и слегка пышной юбкой, но неизменно ниже колен. По правую сторону от нее стоял ее сын, продюсер Руслан Евдокименко, а по левую - внучка Соня, которой в этом году исполнилось 20 лет. Девушка блеснула красотой в пудровом мини-платье. Известно, что она сейчас живет в Нью-Йорке и учится в знаменитой школе дизайна. Кроме того, она успела засветиться в модельном бизнесе и даже попробовать свои силы на певческом поприще.

Кроме того, на фото присутствуют невестка Светлана и внук Ротару - Анатолий, старший брат Сони.

"Счастье нужно всем и в каждый дом... Жизнь, она ведь только раз даётся... Мыслей светлых вам. Пусть в душе всегда сияет солнце! Будьте счастливы!", - подписал фото автор поста.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Очень красивая, счастливая семья, пусть счастье длится вечно, здоровья бесконечно, София, певица от Бога, долгих лет жизни, в кругу любимих людей"

"Вот это дааааааа💖🌺🌷🌹"

"Вот это семья! Будьте счастливы.🌹"

"❤️🔥👍Самая благородная семья советских артистов. Спасибо, что не вышли замуж после смерти мужа... не бегали за мальчиками-зайчиками, не смешили народ подростковыми одеждами😂👍Обожульки мои. Супер-семья! 😘"

"Счастья Вам большого мои дорогие"

Напомним, София Ротару прилетит на концерт ко Дню Независимости Украины из российского Сочи

Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару в силуэтном платье показала фигуру с выгодного ракурса

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером