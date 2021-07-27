Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как развлекается со своим женихом-миллионером

19-летняя девушка не часто радует поклонников подробностями своей личной жизни. Однако, в ноябре прошлого года стало известно, что внучка Софии Ротару выходит замуж. Избранником Софии Евдокименко стал старший за нее на 12 лет Денис Жданов — предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle. Известно, что бизнесмен входит в рейтинг журнала Forbes «ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий».

Недавно пара отпраздновала годовщину отношений, и сейчас вместе отдыхает в Италии. На своей странице в Инстаграм девушка делится кадрами.

Яхты, виллы, роскошные рестораны и умопомрачительные виды – так София и Денис проводят совместный отпуск.

Парочка уже посетила Пизу, Флоренцию, а сейчас любуется видами Позитано.

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