Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как развлекается со своим женихом-миллионером
19-летняя девушка не часто радует поклонников подробностями своей личной жизни. Однако, в ноябре прошлого года стало известно, что внучка Софии Ротару выходит замуж. Избранником Софии Евдокименко стал старший за нее на 12 лет Денис Жданов — предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle. Известно, что бизнесмен входит в рейтинг журнала Forbes «ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий».
Недавно пара отпраздновала годовщину отношений, и сейчас вместе отдыхает в Италии. На своей странице в Инстаграм девушка делится кадрами.
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Яхты, виллы, роскошные рестораны и умопомрачительные виды – так София и Денис проводят совместный отпуск.
Парочка уже посетила Пизу, Флоренцию, а сейчас любуется видами Позитано.
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