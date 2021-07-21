Сын известной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко показал новое фото со звездной мамой
Снимком он поделился на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть. проскролльте вниз).
Руслан Евдокименко сфотографировался со звездной мамой в аэропорту.
«Всем прекрасного настроения и удачи!» - подписано фото.
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В комментариях Сын Ротару признался, что они летя на отдых.
Поклонники Софии Ротару радуются за певицу, желают ей легкого перелета и хорошо отдохнуть.
Также в Сети восхищаются молодым видом 73-летней певицы.
«Обнимаю всей душой», «Хорошего отдыха ❤Вечно молодая наша София Михайловна», «Приятного отдыха и комфортной погоды! ❤», «Счастья Вам и Ангела Хранителя в Пути!», «Какие красивые😍😍😍», «Отличного отдыха и прекрасного настроения, Руслан, София Михайловна», «Тот случай, когда мама выглядит моложе сына», - пишут в комментариях.
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