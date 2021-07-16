Сын известной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко поделился болью от невосполнимой утраты

Об этом единственный сын украинской легенды сообщил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Больно… Светлая память», - написал Руслан Евдокименко и опубликовал фото известного российского актеры и музыканта Петра Мамонова, скончавшегося накануне.

Актер и музыкант, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер 15 июля на 71-м году жизни.

Мамонов был госпитализирован с коронавирусом в реанимацию в конце июня. 1 июля его жена Ольга заявляла, что у музыканта зафиксировано 87% поражения легких. Она сообщила, что Мамонова подключили к ИВЛ, а позднее ввели в медикаментозный сон.

Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля в Донском монастыре. Похоронят артиста того же числа в подмосковной Верее.

Напомним, в декабре 2020 года Петра Мамонова не пустили в Украину из-за посещения аннексированного Крыму. В 2017 году он попал в базу «Миротворца» за крымские гастроли.

Напомним, оборвалась жизнь легендарного актера: "Унес с собой целую эпоху"

Как сообщала Politeka, трагедией закончились поиски известного музыканта: его бывшая жена нашла тело артиста, детали.

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