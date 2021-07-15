Легендарная украинская певица София Ротару впечатлила внешностью со взрослыми внуками
Артистка тщательно следит за внешностью и совершенно не выглядит на свои 73 года, сообщает Politeka.net. Причина "молодости" артистки - хорошая генетика, правильные уход и питание.
Поклонники восхищаются талантом и красотой Ротару, и публикуют с ней фото в своих фан-группах. Так, в одном из таких аккаунтов пользователи сети поделились снимками певицы вместе с внуками - Анатолием и Софией.
Украинская легенда снова поразила молодостью со взрослыми внуками, и получила много комплиментов.
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Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.
"Красивые внуки! — Любви! Везения! Счастья", "Красивая семья здоровья вам❤️", "София Михайловна, я подумала, что вы с сыном и его женой. Прекрасно выглядите. Так держать.👍👍👍🙏🙏🙏🌹🌹🌹❤❤❤❤❤", "Вот гены сильные у Софии в роду, рождаются красивые дети и внуки !❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Очень красивая семья.❤️❤️❤️🌹🌹🌹😍💐👍", - написали пользователи сети.
Отметим, внуки Софии Ротару также растут творческими людьми. В частности, Анатолий - талантливый фотограф и музыкант. В июне этого года он под, псевдонимом SHMN, представл композицию Hold The Line в рамках фестиваля "White Nights".
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