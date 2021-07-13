Фанаты "откопали" необычное фото Софии Ротару с уловом на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Софии Ротару, опубликовали неожиданное фото звезды со щедрым уловом. На снимке счастливая и загорелая София Михайловна позирует на ночном причале, а рядом с ней лежит несколько крупных рыбин.

Как видно, перед камерой певица появилась в легком пляжном образе – на ней короткие черные шорты и светлая футболка, на голове забавная кепка, а на лице солнцезащитные очки и милая улыбка. В комментариях выяснилось, что снимок был сделан во время отдыха Ротару на Мальдивах в 2012 году.

"Вау", "Ого, ого-го", "Красота", "Супер!", "Какой шикарный улов", "Моя дорогая, ешьте рыбу и живите вечно, люблю вас очень", "Вы, как всегда, на Высоте во всем! Вам браво!", "София Михайловна поздравляю Вас с Днём Рыболова", "Рыбачка Соня", "Прекрасная фея. Угости рыбкой. Милый друг", "Я не узнала Софию Михайловну в роли рыбака", "Где и когда сделано фото?", "Мальдивы, 2012", - пишут в комментариях к фото Ротару.

Напомним, Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое".

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