Сын известной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, показал, с кем проводит время

Единственный сын украинской легенды стал правой рукой своей матери, сообщает Politeka.net. Руслан Евдокименко решает некоторые вопросы певицы, но также находит время на отдых.

На новом фото в Инстаграм сын звезды позировал в компании близких людей на отдыхе. На шее Руслана была крупная цепь. Ракурс получился забавным, ведь мужчины образовали круг и сфотографировались снизу.

"С Братьями! 😎🙌", - написал Евдокименко.

За три часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"👏👏👏", "Из серии «попробуй, найди…»😂", "Круто", "😂👍🔥🔥🔥", "Прекрасное фото", "Классная компания!!!👏👏👏", "Классно!!!", "Добро пожаловать на Полтавщину!)😍👌", "Вечера на хуторе близ Диканьки?", - написали пользователи сети.

Отметим, Руслан Евдокименко появился в браке Софии Ротару с музыкантом, народным артистом Украины Анатолием Евдокименко. Это был единственный брак Софии Михайловны, после смерти мужа звезда долго не могла прийти в себя.

Справиться с горем звезде помог сын. К слову, у Руслана в браке со Светланой Евдокименко родились двое талантливых детей - Анатолий и София, которые занимаются творчеством.

Напомним, что Ротару не сдержала гордости за красавчика-внука и показала его достижение: "Талант!"

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