Руслан Евдокименко, единственный сын певицы Софии Ротару, вызвал приятные эмоции у поклонников
50-летний Евдокименко, который уже давно занимается продюсированием своей звездной матери, опубликовал новое фото в Инстаграм, передает Politeka.net.
Мужчина в синей рубашке нараспашку, темной кепке и солнцезащитных очках позировал на фоне колоритного ретро-здания, показав себя крупным планом. В подписи становится понятно, где сейчас находится звезда.
"Ах, Адесса…😎✌️🌤", - сообщил сын Ротару.
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По всей видимости, Руслан решил отдохнуть на украинском курорте, в отличие от других звезд, выбирающих зарубежные теплые страны. Судя по геометке, здание, на фоне которого позировал Евдокименко, - гостиница премиум-класса Bristol Hotel Odessa, расположенная в центре города и предлагающая своим гостям более сотни роскошных номеров. Скорее всего, именно здесь и остановился продюсер.
Пользователи не сдержали эмоций в комментариях:
"Добро пожаловать"
"Жемчужина у моря!😂"
"👍😊🙌с приездом Вас, Руслан!"
"☀️ Хорошего отдыха🌈"
"👍 За спиной красивое здание (архитектура)"
"Любимая гостиница ))"
До этого мы рассказывали, как Евдокименко встретил лето с бокалом в руке. Мужчина одарил поклонников искренней улыбкой, пожелав всем хорошей погоды.
"Ну что, теплого лета всем! 🌤первыйденьлета", - написал Руслан.
Пользователи в комментариях откликнулись взаимными поздравлениями: "и Вам!☀️☀️", "Спасибо большое😘 Взаимно☀", "Главное, не умереть от холода в первый день лета)))) Всем удачи!!!"
Напомним, сын Софии Ротару поздравил единственную дочь с 20-летием, показав ее лучшие фото: "Дитя любви".
Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару блеснула красотой в Нью Йорке, поделившись секретом: "Не разочарует…".
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