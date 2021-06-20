Украинская певица София Ротару рассказала о триумфе своего внука

Как пишет Politeka.net, у легендарной украинской певицы Софии Ротару есть единственный сын Руслан, у которого есть двое детей - Соня и Анатолий. Красотка стала моделью, а вот внук Софии Ротару решил попробовать себя в качестве DJ. В ночь на 20 июня молодой человек презентовал новый трек HOLD THE LINE в одном из киевских клубов, где его поддерживала сестра.

София Ротару опубликовала короткое видео в Инстаграм, где выступал Анатолий. В клубе можно увидеть много людей, которые наслаждаются музыкой молодого таланта.

"Поздравляю с премьерой на публике твоего нового трека HOLD THE LINE. Твой DJ сет собрал полную площадку! Горжусь и люблю", - написала Ротару.

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Поздравляем! Пусть удача всегда будет с ним", "У Вас прекрасные внуки, София Михайловна!", "От Всей Души Поздравляю и Желаю Дальнейших Успехов!", "Анатолий – талант!!! Великолепная семья!", "Как здорово! Поздравляю! Удачи. София Михайловна, у Вас действительно замечательные внуки, счастья им и всем вам!".

Напомним, 73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время

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