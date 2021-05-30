Легендарная украинская певица София Ротару обратилась к внучке Соне Евдокименко

Как пишет Politeka.net, сегодня, 30 мая, Соня Евдокименко празднует 20-летие. Молодая красотка уже успела начать карьеру певицы и модели, а также найти жениха-миллионера. София Ротару решила поздравить внучку, написав пост в Инстаграм:

"Дорогая моя Сонечка!

С Днем рождения!

Будь здорова, счастлива и успешна!

Люблю и горжусь тобой!".

Сразу под публикацией появился Руслан Евдокименко, сын Ротару и отец Сони. Он только поставил три смайлика в виде красных сердечек.

Фанаты тоже не остались в стороне и начали поздравлять Соню:

"Счастья огромного очаровательной красавице!", "Какая красивая. Благородная красота", "С Днём рождения прекрасную девушку Софию-младшую! Пусть будет здорова, успешна и счастлива!", "С Днём рождения Софию, желаем здоровья, счастья, удачи, успехов, вдохновения", "Какая красивая у Вас внучка, София Михайловна! Счастья и здоровья имениннице!".

Сообщалось, что сын Софии Ротару Руслан Евдокименко трепетно поздравил единственную дочь с 20-летием.

в это раз Руслан поздравил единственную дочь Соню с ее первым важным юбилеем – 20-летием. В соцсети Руслан опубликовал редкие фото Сони и с Соней, на которых можно увидеть, как взрослела девушка.

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