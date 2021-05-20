Элегантность у нее в крови

Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, которую назвали в честь знаменитой бабушки Софии Ротару, прогулялась по весеннему Нью-Йорку

Как пишет Politeka.net, 19-летняя Соня долгое время живет и учится в США. Она обожает гулять, что видно по ее Инстаграм. Ежедневно красотка делится с поклонниками фотографиями со своих прогулок. Стоит отметить, что девушка очень тщательно относится к своим выходам на улицу. Каждый образ Евдокименко – это стильный лук, который мечтают повторить ее подписчики. Несмотря на юный возраст, Софии удается выглядеть ухоженной и утонченной. Неотъемлемой частью ее повседневного гардероба являются аксессуары.

В этот раз Евдокименко позировала в бесформенном мини-платье, которое абсолютно не подчеркивало изгибы ее фигуры, зато делало акцент на стройных ножках девушки. Соня дополнила образ полусапожками и сумкой.

«Любимые места для прогулок», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили несколько приятных отзывов.

«Умница и красавица София! Будь счастлива!», «Красотка», «Браво», «Тебе очень красиво в этом платье», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в прошлом году Евдокименко впервые показала публике нового бойфренда - 32-летнего IT-предпринимателя, вице-президента по маркетингу компании Readdle Дениса Жаданова.

Напомним, что юная внучка Ротару вышла на прогулку в коже и леопарде: фото в новом образе.

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару показала европейский шик на улицах Нью-Йорка: «Затмишь солнце».

Также Politeka писала, что 19-летняя внучка Софии Ротару решилась на смелый эксперимент с мужским образом: «Редкий цветок».