Юна внучка знаменитої української співачки Софії Ротару показала стильний образ на прогулянці

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна Соня Євдокименко вже довгий час живе і навчається в США. При цьому, красуня намагається зберегти свій європейський стиль, вважаючи за краще одягатися стримано і елегантно. Софія завжди виглядає доглянутою і витонченою. Аксесуари - невід'ємна частина її гардеробу.

Незважаючи на юний вік, Соня вже встигла спробувати себе в ролі моделі і співачки. Свій профіль в Instagram вона веде дуже професійно, публікуючи тільки добірні якісні кадри. Кожен образ Євдокименко - це стильний лук, який мріють повторити її шанувальники.

На свіжому фото дівчина позувала в незвичайних окулярах, які додали родзинки образу.

"У дорозі. Як проходить твій тиждень?",- підписала фото Євдокименко.

У коментарях молодій красуні залишили масу приємних слів.

"Люблю Соню свою", «Ти милість», «які круті окуляри», «яскравіше сонця», "обережніше, затьмариш сонце", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Євдокименко показала, як прогулюється по Нью-Йорку у вихідний день. Для прогулянки вона вибрала блузу з леопардовим принтом і модну косуху з нашивками.

Нагадаємо, що 19-річна внучка Ротару блиснула красою в Нью Йорку, поділившись секретом: "не розчарує...".

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Софії Ротару зважилася на сміливий експеримент з чоловічим образом: «рідкісна квітка».

Також Politeka писала, що внучка Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, покрасувалася в кольє за 580 тисяч: "Пам'ятай, дівонька...".