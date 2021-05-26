Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, которая приходится внучкой певице Софии Ротару, покорила элегантным образом

Как передает Politeka.net, 19-летняя Евдокименко уже долгое время живет и учится в США. До этого она училась в Лондоне. Несмотря на столь юный возраст София уже имеет свой собственный стиль. Она одевается не так, как большинство молодых американок. Да и стиль молодых украинок Евдокименко не переняла, выбрав свой собственный стиль юной леди. Это неудивительно, ведь София является крестницей именитого дизайнера Лилии Пустовит. С раннего возраста девочка была гостьей на ее показах.

На свежем снимке Соня позировала в строгих штанах и топе, сверху которых она набросила удлиненный пиджак. Волосы красотка оставила распущенными.

«Давайте отличаться изяществом, даже когда другие не отличаются», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очаровательная!», «Шик», «Элегантна как всегда», «Юная Синди Кроуфорд», «Ты такая красотка», «Выглядишь превосходно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко вышла на прогулку в бесформенном мини-платье, которое абсолютно не подчеркивало ее фигуру, зато делало акцент на стройных ножках. София удачно дополнила образ полусапожками и сумкой.

Напомним, что 19-летняя внучка Ротару показала европейский шик на улицах Нью-Йорка: «Затмишь солнце».

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару в коротеньком платье хвастнула бесконечными ножками на прогулке: фото.

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару, уехавшая в США, похвасталась своим парнем из рейтинга Forbes: кадры.