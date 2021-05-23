Юна внучка легендарної української співачки Софії Ротару показала прогулянку з хлопцем вулицями міста
Як повідомляє Politeka.net, 19-річна Соня Євдокименко живе і навчається в США. При цьому, красуня намагається зберегти свій європейський стиль, вважаючи за краще одягатися стримано і елегантно. Софія завжди виглядає доглянутою і витонченою. Аксесуари-невід'ємна частина її гардеробу.
Свій профіль в Instagram вона веде дуже професійно, публікуючи тільки добірні якісні кадри. Іноді в своєму акаунті в розділі сторіз показує свого коханого хлопця.
На свіжому відео, опублікованому в Instagram-сторіз пара прогулюється вулицями Нью-Йорка. Цікаво, що молоді люди одягнені в однакових тонах. Софія в блакитній сукні, з розпущеним волоссям і в окулярах від сонця з білою оправою, а її хлопець в блакитній футболці.
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Молоді люди щиро посміхаються на короткому відео.
Нагадаємо, що 19-річна внучка Ротару показала Європейський шик на вулицях Нью-Йорка: «Затьмариш Сонце».
Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Софії Ротару зважилася на сміливий експеримент з чоловічим образом: «рідкісний квітка».
Також Politeka писала, що внучка Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, покрасувалася в кольє за 580 тисяч: "Пам'ятай, дівонька...".