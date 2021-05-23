Юная внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару показала прогулку с парнем улицами города

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя Соня Евдокименко живет и учится в США. При этом, красотка старается сохранить свой европейский стиль, предпочитая одеваться сдержанно и элегантно. София всегда выглядит ухоженной и утонченной. Аксессуары – неотъемлемая часть ее гардероба.

Свой профиль в Инстаграм она ведет очень профессионально, публикуя только отборные качественные кадры. Иногда в своем аккаунте в разделе сториз показывает своего любимого парня.

Несколько месяцев назад 19-летняя внучка Софии Ротару, София Евдокименко, рассекретила своего нового возлюбленного. Им оказался 31-летний Денис Жаданов, участник списка американского Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".21 січ. 2021 р.

На свежем видео, опубликованом в Инстаграм-сториз пара прогуливается улицами Нью-Йорка. Интересно, что молодые люди одеты в одинаковых тонах. София в голубом платье, с распущеными волосами и в очках от солнца с белой оправой, а ее парень в голубой футболке.

Молодые люди искренне улыбаются на коротком видео.

Напомним, что 19-летняя внучка Ротару показала европейский шик на улицах Нью-Йорка: «Затмишь солнце».

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Софии Ротару решилась на смелый эксперимент с мужским образом: «Редкий цветок».

Также Politeka писала, что внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, покрасовалась в колье за 580 тысяч: "Помни, девонька...".