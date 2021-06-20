Брат внучки Софии Ротару Сони Евдокименко показал, как зажигает на вечеринке

Как пишет Politeka.net, Анатолий, так зовут красавчика, является старшим ребенком сына Софии Ротару Руслана. Красавик в свои 27 стал популярным музыкантом и проводит концерты. На новом видео, которое он опубликовал в Инстаграм, можно увидеть новое выступление Анатолия.

На видео молодой человек стоял за пультом, давая концерт для большой толпы в зале. Брат Сони на нескольких роликах показал, как проходил вечер.

Фанаты посмотрели ролик десятки раз и написали комментарии:

"Анатолий, ты молодец! Желаю тебе здоровья и хорошего творческого пути! Через тернии к звёздам! Огромной удачи и успеха! Будь здоров и счастлив!", "Очень круто", "Как круто", "Честно, очень", "Самое прекрасное выступление, мне очень сильно понравилось, столько живой энергии, желанных эмоций, восхитилельны".

Сообщалось, что взрослый внук артистки Софии Ротару удивил публику сменой имиджа, теперь его просто не узнать.

Недавно Анатолий решил сменить имидж и в добавок к густой шевелюре, отпустил небольшие усы, которые смотрятся весьма гармонично на худощавом лице. Черно-белые фото и видео парня с новой внешностью опубликовала в Instagram-сторис его мама и невестка Ротару Светлана Евдокименко.

Напомним, внук Ротару в день рождения сестры показал ее таланты в запоминающихся образах

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