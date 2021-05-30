Внук знаменитой украинской певицы Софии Ротару трогательно поздравил свою младшую сестру с днем рождения, напомнив о ее талантах

30 мая в семье Ротару большой праздник – младшей внучке певицы Соне Евдокименко исполняется 20 лет. Как сообщает Politeka.net, девушку в соцсетях поздравили многие родные и близкие. Не остался в стороне и ее старший брат Анатолий Евдокименко.

Он опубликовал в своем Инстаграм целую серию поздравлений. В частности, Анатолий поделился видео, созданным, их с Соней мамой. На нем собраны разные отрывки из предыдущих роликов, которыми девушка делилась в соцсетях и на которых показывала свой актерский и танцевальный талант.

На этих кадрах Соня появляется в самых разных образах, однако неизменным остается то, как хорошо девушка выглядит. На ней были короткие платья, топы и стильные блузы, среди которых выделялся наряд с леопардовым принтом.

«С днем рождения, моя самая дорогая сестра», - написал Анатолий.

Отметим, что сама София Ротару также поздравила внучку.

В своем послании к Соне она написала, что гордится ей, и пожелала девушке успехов.

Напомним, невестка Ротару показала своих взрослых детей, как теперь выглядят внуки артистки: "Образцовая семья".

Как сообщала Politeka, единственный внук Ротару напомнил о себе "мрачным диско", сестра и мама в восторге: "Прекрасно".

Также Politeka писала, что София Ротару публично обратилась к любимой внучке в важный для молодой красотки день: "Горжусь...".