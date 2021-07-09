Снимок, на котором якобы запечатлена София Ротару, вызвал бурные споры в Сети

Как сообщает Politeka.net, известная артистка София Ротару в последнее время редко появляется на публике, но когда и выходит в свет, то выглядит просто потрясающе. Однако, недавно 73-летнюю звезду сняли в ее естественном виде, и многие фанаты просто ее не узнали. На странице в Instagram, посвященной новостям о звездах, выложили фотоколлаж, на котором Софию Михайловну можно увидеть в двух разных образах – естественном и отретушированном.

На "причесанном" кадре Ротару выгляди очень свежо и молодо, здесь она в красивом наряде, с макияжем и укладкой, мило улыбается. А вот на естественном снимке, если оно подлинное, певица не похожа сама на себя. На ней черный наряд, волосы зачесаны и собраны, а на лице нет косметики и усталый вид.

В подписи к коллажу написали: "София Ротару без макияжа, годы всё-таки берут своё!". Мнение фанатов разделились: некоторые не сомневаются, что на фото именно их любимая артистка, другие же напротив - ее совсем не узнали.

Напомним, Внуки Софии Ротару "подорвали" танцпол на киевском фестивале, кадры уже в сети: "Вживую еще круче".

Как сообщала Politeka, Ротару не сдержала гордости за красавчика-внука и показала его достижение: "Талант!".

Также Politeka писала, Красавчик-внук Софии Ротару зажег на ночной вечеринке в Киеве: "Самое прекрасное выступление".