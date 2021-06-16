Легендарная певица София Ротару побывала на украинском курорте

Известная певица отметила в прошлом году свое 73-летие, передает Politeka.net. Однако поклонники замечают, что звезда не выглядит на свой возраст.

Уже давно известно, что артистка следит за питанием, чтобы поддерживать себя в форме.

Недавно Ротару приехала в Одессу, где сделала несколько снимков со своими фанатами. Последние разместили честные кадры со звездой, засветив лицо Софии Ротару без фильтров и ретуши вблизи.

Певица везде улыбалась и выглядела свежо, и счастливо.

"Николай Турчин: "София Михайловна Ротару! Человек из моего детства, певица, с песнями которой я вырос. Спасибо Вам за возможность прикоснуться к Вам, человеку-легенде, к женщине, о которой мечтали миллионы…. Дай Бог Вам долгие годы здоровья!!!!", - написали авторы поста.

Публикации собрали около 1000 лайков и много комментариев.

"Настоящая, красивая, милая, Истинная женщина", "Наша любимая самая - самая!❤️👏😍👏", "Великая женщина.❤️👏", "Супер 🔥🔥🔥🙌❤️🙌❤️🙌❤️👏👏", "Самая настоящая и талантливая!", "Королева оваций! Браво С.М. Ротару!!!❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏👏", "Бесподобная Наша София Михайловна", "Королева!❤️❤️❤️Молодец, что приехала в Одессу! Народ хочет С. Ротару!🙂🙂🙂😘🌹🌹🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.

Напомним, София Ротару уже много лет придерживается основного правила - не есть после 18:00, а также она старается контролировать, то что кушает.

Напомним, племянница Ротару прогулялась в мини-шортиках по пляжу Мальдив: "Сколько прекрасного...".

Как сообщала Politeka, племянница Ротару порезвилась в мини-бикини в океане: кадры райских видов.

Также Politeka писала, что племянница Ротару в мини-бикини устроила шалости на пляже Мальдив: "Райский уголок".