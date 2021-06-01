Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной исполнительницы Софии Ротару, показала архивные семейные фото

Соня Кей является начинающей украинской певицей. Она родилась в музыкальной семье - отец Сергей был художественным руководителем ансамбля «Черемош», в котором пела ее мать Лидия Ротару, а также сестры матери Аурика и София Ротару.

В возрасте 14 лет переехала в Великобританию, где получила степень магистра дизайнера интерьеров Кингстонского университета. Однако сейчас София, которую, к слову, назвали в честь легендарной тети, строит карьеру певицы. Девушка также активно ведет свой блог в Инстаграм. В этот раз она решила поделиться с поклонниками семейными архивными фото, пишет Politeka.net.

Соня Кей показала, что в детстве была практически блондинкой.

Также девушка показала поклонникам фото с мамой. Просто удивительно, как похожи между собой сестры Ротару.

Опубликовала певица и фото с отцом.

Напомним, не так давно Соня Кей вышла замуж за известного хоккеиста. Красотка сейчас уехала в отпуск с мужем на Мальдивы, откуда делится впечатляющими кадрами.

Напомним, племянница Ротару прогулялась в мини-шортиках по пляжу Мальдив: "Сколько прекрасного...".

Как сообщала Politeka, племянница Ротару порезвилась в мини-бикини в океане: кадры райских видов.

Также Politeka писала, что племянница Ротару в мини-бикини устроила шалости на пляже Мальдив: "Райский уголок".