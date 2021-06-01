Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной исполнительницы Софии Ротару, показала архивные семейные фото
Соня Кей является начинающей украинской певицей. Она родилась в музыкальной семье - отец Сергей был художественным руководителем ансамбля «Черемош», в котором пела ее мать Лидия Ротару, а также сестры матери Аурика и София Ротару.
В возрасте 14 лет переехала в Великобританию, где получила степень магистра дизайнера интерьеров Кингстонского университета. Однако сейчас София, которую, к слову, назвали в честь легендарной тети, строит карьеру певицы. Девушка также активно ведет свой блог в Инстаграм. В этот раз она решила поделиться с поклонниками семейными архивными фото, пишет Politeka.net.
Соня Кей показала, что в детстве была практически блондинкой.
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Также девушка показала поклонникам фото с мамой. Просто удивительно, как похожи между собой сестры Ротару.
Опубликовала певица и фото с отцом.
Напомним, не так давно Соня Кей вышла замуж за известного хоккеиста. Красотка сейчас уехала в отпуск с мужем на Мальдивы, откуда делится впечатляющими кадрами.
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