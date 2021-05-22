Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной артистки Софии Ротару, показала, как проводит время на Мальдивах

Как пишет Politeka.net, Соня является начинающей украинской певицей, которая решила идти по стопам легенды украинской эстрады - Софии Ротару. Красотка сейчас отдыхает на Мальдивах вместе с мужем-хоккеистом и активно делиться кадрами из отпуска в социальных сетях.

На новом фото девушка решила показать, как проводит время в океане. Возле берега в воде была установлена качеля, на которой и сидела Соня. Красотка была в мини-бикини, развернувшись к камере спиной.

"Счастье", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Море великий целитель. Море и отдых-это две вечные стихии с которыми не хочется расставаться", "Райские виды".

Сообщалось, что племянница Софии Ротару, молодая украинская певица Соня Кей показала семейное счастье со своим мужем.

Девушка опубликовала совместный снимок на своей странице в соцсети "Инстаграм". Судя по зеленым деревьям на заднем фоне, пара сфотографировалась еще летом, а теперь с теплотой вспоминает счастливые деньки.

Напомним, племянница Софии Ротару укатила в отпуск на Мальдивы и похвасталась фигурой

А еще Politeka сообщала, что племянница Ротару блеснула прелестями в прозрачном платье, семейство может гордиться

Также Politeka писала, что племянница Ротару сковала бюст ремешками, взбудоражив новым дерзким образом



