Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной артистки Софии Ротару, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Соня Кей является начинающей украинской певицей. Девушка стала популярной благодаря тому, что имеет родственные связи с легендой украинской эстрады - Софией Ротару. Сейчас красотка активно развивает Инстаграм, где делится творчеством и кадрами из личной жизни.

В этот раз Соня опубликовала фотографию, на которой появилась среди пальм. Девушка была в желтой блузе и черных шортиках. Как можно понять, красотка отправилась в отпуск на сказочные Мальдивы.

"Рай на земле", - лаконично подписала фотографию звезда.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Наслаждение", "Красотка!!", "Соня, красотка Рай с райской птичкой", "Рай - когда вы рядом", "Хорошего тебе отдыха Сонечка и отличного настроения!", "Красота, это где? отличного отдыха", "Я желаю счастья море и успехов океан. Солнце пусть свой теплый лучик от души подарит вам всего вам хорошего".

Сообщалось, что известная певица Соня Кей показала себя в провокационном образе.

На фото Соня показалась в прозрачном платье с множеством украшений, которые прикрыли самые пикантные места. Образ красотка дополнила стильной прической и ярким мейкапом.

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