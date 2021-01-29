Племянница Софии Ротару, молодая украинская певица Соня Кей показала семейное счастье со своим мужем

Как пишет Politeka.net, девушка опубликовала совместный снимок на своей странице в соцсети "Инстаграм". Судя по зеленым деревьям на заднем фоне, пара сфотографировалась еще летом, а теперь с теплотой вспоминает счастливые деньки.

Соня Кей запечатлена в просторной черной куртке и распущенными волосами, она прижалась к своему мужу, хоккеисту Олегу Петрову сзади и трогательно приобняла его за плечи с радостной улыбкой. Спортсмен в фиолетовой куртке и черной футболке с принтомскорчил удивленную рожицу и сделал селфи во время прогулки.

"Как же важно найти в этом мире свою вторую половинку! ❤️", - отметила Соня в описании к фото.

Пользователи соцсети порадовались семейной идиллии молодой певицы и ее красавца-мужа в комментариях под постом.

"Очень классные!"; "Любите друг друга, берегите друг друга и будьте счастливы!"; "Красавица"; "Какие красивенькие"; "Просто я искала счастья, и нашла его в тебе".

Соня Кей и Олег Петров сыграли свадьбу в июне 2020 года, изысканная церемония состоялась в киевском отеле Fairmont. На праздник пригласили только самых близких, среди гостей была и легендарная певица София Ротару вместе со своей семьей. Соня призналась, что отказалась от пышной свадьбы после того, как незадолго до торжества умер ее отец.

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