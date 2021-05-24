Известная украинская певица Соня Кей, внучка Софии Ротару, показала, как проводит время на Мальдивах

Как пишет Politeka.net, Соня, как и легенда украинской эстрады Ротару, стала певицей. Не так давно красотка вышла замуж за известного хоккеиста, а сейчас отправилась на Мальдивы в отпуск, откуда регулярно делиться с фанатами интересным контентом.

В этот раз Соня опубликовала видео, на котором позировала в белом парео и ярком мини-бикини. Красотка пробежалась по пляжу, позволяя наряду подниматься под потоками ветра. После этого девушка развернулась и подошла к мужу, который снимал девушку.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Соня прекрасная", "Приятного отдыха", "Прекрасно", "Красивая", "Супер", "Райский уголок - Мальдивы. Я в восторге, как там красиво. А вы просто красотка, счастья вам, дорожу вами. там наверное всей семьей бывали", "Счастливо провести отдых в радости и любви".

Сообщалось, что известная украинская певица Соня Кей показала, как развлекается в свой медовый месяц.

На коротком видео можно увидеть, как артистка плавает в бассейне на надувном плоту в виде розового фламинго. Певица одета в черный купальник, который позволяет ей продемонстрировать свою подтянутую фигуру.

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