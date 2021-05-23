Отечественная начинающая певица Соня Кей, племянница легендарной Софии Ротару, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Соня, как и легендарная София Ротару, решила стать певицей и уже даже выпустила несколько песен. Девушку даже номинировали в 2018 году как "Прорыв года". Звезда сейчас отдыхает с мужем на Мальдивах, откуда регулярно постит фотографии в Инстаграм.

В этот раз Соня показала, как гуляла по деревянному пирсу на пляже Мальдив. Красотка была в белой блузе и черных шортиках. Звезду снимали на дальнем плане, поэтому можно легко оценить ножки девушки.

"Любовь подобна океану... Невозможно просто помочить ножки — ты не поймешь всей мощи его, так и не испытаешь глубину кайфа... Нужно нырнуть с головой! Да, не будет хватать воздуха, но зато ты увидишь, столько прекрасного в глубине, что это навсегда изменит твою жизнь", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вау", "Красотка", "Берегите себя там. Обожаю всем сердцем. Хорошего отдыха и хорошего настроения", "Море уносит на своих волнах боль воспоминаний", "Стоишь у моря, чувствуя соленый запах ветра — и жизнь словно только началась и всё еще впереди".

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