Внук и внучка известной певицы Софии Ротару выступили на фестивале в Киеве

Как передает Politeka.net, 27-летний Анатолий Евдокименко выступил с диджейским сетом на фестивале «Белые ночи» в Киеве. Поддержать музыканта пришла его родная сестра Соня, которая в результате танцевала все выступление рядом с братом.

Невестка Софии Ротару Светлана опубликовала эпизод с выступления у себя в Инстаграм. На ролике видно, что брат и сестра буквально подорвали танцпол. Гости фестиваля с удовольствием слушали музыку и танцевали. Поклонники звездной семьи оставили под видео массу приятных слов.

«Браво, браво», «Круто, я дискотеку местную устраивала под эту музыку)», «Какие они счастливенькие , радостные и красивенькие!», «Прекрасное выступление, вживую ещё круче, много получила положительных эмоций, радости, восторга... Восхищаюсь @shmn, молодец, лучший», - пишут пользователи сети.

Как известно, Анатолий давно занимается музыкой и выступает на разных фестивалях. А вот его младшая сестра еще находится в поиске себя. Она пробовала себя в музыке, но дальше одного клипа дело не пошло. Сейчас Соня Евдокименко активно ведет свой блог, рассказывая о жизни в США.

Напомним, что внучка Софии Ротару засветила сад и интерьеры ее роскошного имения под Киевом: "Скучала за этим...".

Также Politeka писала, что Ротару не сдержала гордости за красавчика-внука и показала его достижение: "Талант!".

А еще Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару зажег на ночной вечеринке в Киеве: "Самое прекрасное выступление".