Брат внучки Софії Ротару Соні Євдокименко показав, як запалює на вечірці

Як пише Politeka.net, Анатолій, так звуть красеня, є старшою дитиною сина Софії Ротару Руслана. Красень у свої 27 став популярним музикантом і проводить концерти. На новому відео, яке він опублікував в Instagram, можна побачити новий виступ Анатолія.

На відео Молодий чоловік стояв за пультом, даючи концерт для великого натовпу в залі. Брат Соні на кількох роликах показав, як проходив вечір.

Фанати подивилися ролик десятки разів і написали коментарі:

"Анатолію, ти молодець! Бажаю тобі здоров'я і гарного творчого шляху! Через терни до зірок! Величезної удачі і успіху! Будь здоровий і щасливий!", "Дуже круто", "як круто", "чесно, дуже", "найпрекрасніший виступ, мені дуже сильно сподобалося, стільки живої енергії, бажаних емоцій, захопив".

Повідомлялося, що дорослий онук артистки Софії Ротару здивував публіку зміною іміджу, тепер його просто не впізнати.

Нещодавно Анатолій вирішив змінити імідж і на додаток до густої шевелюри, відпустив невеликі вуса, які виглядають досить гармонійно на худорлявому обличчі. Чорно-білі фото і відео хлопця з новою зовнішністю опублікувала в Instagram-сторіс його мама і невістка Ротару Світлана Євдокименко.

Нагадаємо, онук Ротару в день народження сестри показав її таланти в образах, що запам'ятовуються

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