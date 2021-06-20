Українська співачка Софія Ротару розповіла про тріумф свого онука

Як пише Politeka.net, у легендарної української співачки Софії Ротару є єдиний син Руслан, у якого є двоє дітей-Соня і Анатолій. Красуня стала моделлю, а ось онук Софії Ротару вирішив спробувати себе в якості DJ. У ніч на 20 Червня молодий чоловік презентував новий трек HOLD THE LINE в одному з київських клубів, де його підтримувала сестра.

Софія Ротару опублікувала коротке відео в Instagram, де виступав Анатолій. У клубі можна побачити багато людей, які насолоджуються музикою молодого таланту.

"Вітаю з прем'єрою на публіці твого нового треку HOLD the LINE. Твій DJ сет зібрав повний майданчик! Пишаюся і люблю", - написала Ротару.

Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Вітаємо! Нехай удача завжди буде з ним" ," у Вас прекрасні онуки, Софія Михайлівна!", "Від щирого серця вітаю і бажаю подальших успіхів!", "Анатолій-талант!!! Чудова сім'я!", "Як здорово! Поздоровляю! Удача. Софія Михайлівна, у Вас дійсно чудові онуки, щастя їм і всім вам!".

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