Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко засвітила розкішний маєток легендарної співачки

Внучка зірки вчиться в США в школі Дизайну Парсонс, а також будує кар'єру моделі і веде свій блог. При цьому вона не забуває відвідувати сім'ю в Україні. У нових сторіс дівчина розповіла, що зараз приїхала до Києва, передає Politeka.net.

Соня Євдокименко засвітила кадри маєтку своєї бабусі.

Як відомо, Софія Ротару живе в розкішному котеджі, розташованому в 22 км від Києва в околицях Конча Заспи. Площа особняка зірки становить близько 300 квадратних метрів.

У будинку-три поверхи з панорамними вікнами і високими стелями. Особняк побудований з дерев'яних колод, які були куплені у Фінляндії. Зруб утеплили зовнішнім облицюванням.

Також на території є гостьовий будиночок, альтанка в саду і спеціальне приміщення для інвентарю.

У кадр потрапив також інтер'єр, виконаний у світлих тонах. А темні дерев'яні двері служать контрастними акцентами.

Показала дівчина і улюбленого вихованця сім'ї Ротару.

Це собака породи Бішон фрізе-різновид болонки, яка завоювала популярність по всьому світу.

"Сумувала за цим хлопцем і його фірмовою ходою", - зазначила Соня.

Відвідати бабусю приїхала не тільки юна Соня, а й її брат – Анатолій.

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