Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко засветила роскошное имение легендарной певицы

Внучка звезды учится в США в Школе дизайна Парсонс, а также строит карьеру модели и ведет свой блог. При этом она не забывает навещать семью в Украине. В новых сторис девушка рассказала, что сейчас приехала в Киев, передает Politeka.net.

Соня Евдокименко засветила кадры имения своей бабушки.

Как известно, София Ротару живет в роскошном коттедже, расположенном в 22 км от Киева в окрестностях Конча Заспы. Площадь особняка звезды составляет около 300 квадратных метров.

В доме – три этажа с панорамными окнами и высокими потолками. Особняк построен из деревянных колод, которые были куплены в Финляндии. Сруб утеплили внешней облицовкой.

Также на территории есть гостевой домик, беседка в саду и специальное помещение для инвентаря.

В кадр попал также интерьер, выполненный в светлых тонах. А темные деревянные двери служат контрастными акцентами.

Показала девушка и любимого питомца семьи Ротару.

Это собака породы Бишон фризе - разновидность болонки, которая завоевала популярность по всему миру.

"Скучала за этим парнем и его фирменной походкой", - отметила Соня.

Навестить бабушку приехала не только юная Соня, но и ее брат – Анатолий.

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