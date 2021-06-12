Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, похвасталась яркой фотосессией

30-летняя артистка уже около 10 лет занимается развитием сольной карьеры, сообщает Politeka.net. За это время она выпустила несколько хитов, параллельно с этим она также строит личную жизнь и ведет страницу в Инстаграм.

Так, сейчас на ее аккаунт подписаны 49,6 тысяч пользователей сети. В новом посте артистка предстала в красивой футболке с принтом в цветах украинского флага.

Соня приспустила клетчатую рубашку, которую развеял ветер.

В таком простом образе певица позировала в поле среди маков.

"Красивая Украина ❤️", - подписала снимками Кей.

За 45 минут публикация собрала почти 600 лайков и много комментариев.

"Красивая девушка Соня в Украине живет", "😍😍😍😍", "Очень замечательно ❤️❤️❤️", "так мило 😍😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Соня Кей (Соня Хлябич) - дочь одной из младших сестер Софии Ротару - Лидии и Сергея Хлябича (руководителя ансамбля "Черемош"). Девушка была названа в честь своей легендарной тети.

В планах у племянницы Ротару подготовить полноценную концертную программу и выступить с ней, а позже даже покорить европейскую сцену.

Примечательно, что Кей до певческой карьеры на протяжении 10 лет обучалась и проживала в Великобритании. За границей она получила степень магистра дизайнера интерьеров в Kingston University.

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