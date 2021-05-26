Украинская певица Соня Кей, которая приходится племянницей Софии Ротару, показала, как наслаждается спокойствием на Мальдивах

30-летняя артистка поделилась новым ярким фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Сейчас звезда, которая решила пойти по стопам своей матери Лидии Ротару и ее знаменитой сестры и также стала певицей, отдыхает на Мальдивах. Соня решила поделиться с подписчиками частичкой солнца и моря.

На новом снимке Соня позирует в лазурной воде океана во время купания. Красотка в купальнике стоит спиной к камере, грациозно подняв руки вверх. Кроме самого океана, голубого неба и Сони на фото ничего нет.

«Спокойно», - подписала снимок певица.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост.

«Красота», «Как же красиво», «Наша красоточка», «Шикарно. Хорошего отдыха», «Прекрасная», «Мой дорогой Ангел», «Есть вещи, которые запросто можно отложить на потом. Главное - ЖИЗНЬ на потом не откладывать!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Соня опубликовала видео, на котором позировала в белом парео и ярком мини-бикини. Красотка пробежалась по пляжу, позволяя наряду подниматься под потоками ветра. После этого девушка развернулась и подошла к мужу, который снимал девушку.

Напомним, племянница Ротару прогулялась в мини-шортиках по пляжу Мальдив: "Сколько прекрасного...".

Как сообщала Politeka, племянница Ротару порезвилась в мини-бикини в океане: кадры райских видов.

Также Politeka писала, что племянница Ротару в мини-бикини устроила шалости на пляже Мальдив: "Райский уголок".