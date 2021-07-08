Внук и внучка известной певицы Софии Ротару восхитили интересным видео
Как передает Politeka.net, видео появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм.
27-летний Анатолий Евдокименко примерил светлую шляпу. А затем надел ее сестре – Софии, которую назвали в честь знаменитой бабушки.
На кадрах также можно заметить изменения во внешности внука артистки. Он отпустил бороду и усы, а также отрастил длинные волосы.
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«Интересное видео! Снимайте ещё», «Замечательные внуки у Софии Михайловны, дай Бог им здоровья и удачи», «Какие красавчики», - пишут в комментариях.
Как известно, Анатолий давно занимается музыкой и выступает на разных фестивалях. А вот его младшая сестра еще находится в поиске себя. Она пробовала себя в музыке, но дальше одного клипа дело не пошло. Сейчас Соня Евдокименко активно ведет свой блог, рассказывая о жизни в США. Девушка получает высшее образование и работает моделью.
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